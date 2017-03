â€‹Nos amis les SDF, le BILLET de Georges Haushalter sur RCF Bordeaux.

J'ai le plaisir de participer à cette action depuis ses débuts et je suis émerveillé des rencontres que j'y fais.

Nos pauvres et fidèles visiteurs , André, Michel, Benoit, Josef le Slovaque, pour ne citer qu'eux, m'ébahissent par l'expression de leur foi, gauche, maladroite certes mais toujours d'une profondeur et d'une justesse étonnantes .

A les écouter, on a l'impression d'entendre l'Esprit Saint au travail devant nous.

Voilà des hommes désorientés dans ce monde qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, désespérés par la complexité à leurs yeux des situations qu'ils doivent affronter et des problèmes parfois simples qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Mais lorsqu'ils parlent de leur relation à Dieu, c'est limpide.

Josef, qui parle si mal le français a toujours sur lui son évangile de St Jean et s'y réfère.

Benoit entre dans l'église pendant la messe pour écouter l'évangile et je cite "dire son acte de contrition" mais ne se juge pas digne d'aller plus loin. Michel est à la rue depuis des années mais, doté d'une solide instruction religieuse, peut soutenir, s'il est à jeun, une conversation étonnante sur la foi catholique. Quant à André, son aisance à l'église qui contraste avec son malaise dans la vie, révèle une vie intérieure difficile à soupçonner.

Et puis, il y a Gilles, que Paul a emmené au jubile de la Miséricorde à Rome. Depuis qu'il a reçu la bénédiction du pape et lui a serré la main, il proclame sa foi a qui veut l'entendre au milieu de ses amis SDF.

Oui, vraiment, comme Jésus nous l'a dit, chacun de ces hommes est une image vivante de Lui.

Que de trésors inimaginables je découvre en approchant ces personnes qui m'avaient plutôt inquièté avant de les connaître.

Et puis, avec le temps, je remarque que certaines de ces personnes qui venaient au début de notre action pour se faire servir un café, viennent maintenant nous aider à servir !

N'est-ce pas là, la confirmation de ce que nous avons tous besoin de notre frère pour être sauvé ?

Pensez y pendant ce temps de carême !

Georges Haushalter