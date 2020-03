Nos paroisses ont du talen à Montbron communauté des frères de St Victor

Nous faisons la connaissance de la communauté des frères de St Augustin branche de St Victor, installée au prieuré Marie Médiatrice à Montbron. Le prieur le Père Emmanuel GRANGER et ses confrères François WALKENER, Roland DAUCHEZ, Martin de La RONCIERE et le frère Laurent VIGEANT, nous parlent de leur ordre de leur mission pastorale et de leur vie au prieuré. Avec eux nous visitons les lieux de vie et de prière de la communauté.