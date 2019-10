Nos paroisses ont du talent de l'église de Saint Saturnin

Nous sommes dans la très jolie petite église de Saint Saturnin sur les hauteur de La Vigerie à 9 km à l'ouest d'Angoulême. Cet édifice du XII eme sciècle nous invite à le découvrir avec pour la partie historique, Monsieur Christophe BRANDY, pour la musique Monsieur Jaxques MAROT et son hautbois et pour la vie paroissiale le père Patrice ZOMA et ses invités.