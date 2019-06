Nos paroisses ont du talent depuis l'église de SEGONZAC

Nous sommes ce soir dans le choeur de l'église de Segonzac. Le frère Henri REVEREAU, curé de ce secteur paroissial et supérieur général de la congrégation des frères de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous reçoit entouré de ses invités:

Madame Annick TRIBOT à la catéchèse et au conseil du doyénné.

Madame Nicole YAM'S, membre du secours catholique et responsable de la boutique solidaire.

Madame Marie Alice SARAZIN membre du conseil pastoral et de la catéchèse.

Madame Aimée BELLOTEAU membre de l'EAP et aide au secrétariat du doyénné

Monsieur Pierre GOURSAT, membre du conseil pastoral et viticulteur