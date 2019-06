Nos paroisses ont du talent "La fraternité des Trinitaires" à Angoulême

Dans l'émission à Thème de ce soir sur la vie fraternelle, je reçois le père Denis TRINEZ responsable de la fraternité des Trinitaires d'Angoulême et le frère Dominique LEPRÊTRE. Tous les deux nous parlent de cet ordre plusieurs fois centenaire et de son actualité sur le diocèse. D'autre part le père Trinez nous présente son nouveau livre,"Sur un chemin escarpé: la joie!" et Dominique Leprêtre de sa futur ordination de diacre permanent le dimanche 16 juin.