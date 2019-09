Nos paroisses ont du talent Saint Adjutory

Nos Paroisses ont du talent, nouvelle formule, commence à l'église de Saint Adjutoryà 7 km à l'est de La Rochefoucauld. Avec le père Emmanuel GRANGER curé du secteur et Prieur des chanoines réguliers de Saint Augustin, Saint Victor à Montbron; monsieur Christian VALLEE Professeur d'histoire et élu communautaire. Madame Chateauneuf relais paroissiale, Monsieur Jacques BELLY ajoint au maire de Saint Adjutory, Monsieur Jean Louis Charrier chef de chorale "l'air de rien", Monsieur Jacques MAROT, directeur artistique et président de l'ensemble vocal AMADEUS et IRINA pianiste et cantatrice.