Notre baguette sera-t-elle un jour classée au patrimoine de l'UNESCO ?

La baguette sera-t-elle un jour classée au patrimoine de l'UNESCO ? Une délégation de boulangers y croit ! Et elle peut compter sur le soutien de 70 députés et du Président de la République, reportage à la fin de ce journal.



On commencera cette édition avec un anniversaire. Le cinéma l'Apollo à Châteauroux fête ses 100 ans. Des animations sont prévues tout le week-end à cette occasion.



Hier c’était la journée mondiale de prévention du suicide. Plusieurs évènements ont été organisés dans notre région Centre, vous entendrez tout à l’heure le président de l’Union nationale de prévention du suicide.



Et puis, coup de projecteur sur les producteurs locaux et bio demain après-midi à Bourges. Le bio est actuellement lancé sur une tendance positive dans le Cher.