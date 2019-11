Notre Dame d'OBEZINE à Angoulême

Nous sommes dans la trés belle église Notre Dame d'Obezine construite à partir de 1895 et achevée en 1960 par la pause de sa flèche élancée. Elle est un des monuments majeurs de la ville d'Angoulême. Pour visiter cet édifice et connaître mieux son fonctionnement actuel, je reçois son curé, le père Michel MANGUY ainsi que:

Monsieur Davy BOURGUIGNON et sa compagne Gwendoline TEXIER, pour la partie historique et animation.

Monsieur François DOUALET, paroissien qui gère les problèmes matériels.

Madame Michèle BOUCHE à l'orgue pour la partie musicale

Monsieur l'abbé Jean Baptiste TEXIER qui célèbre dans cette église la messe en latin dans la forme extraordinaire du rite romain.

monsieur Francis GARAUD, vice président du comité de quartier.