Notre-Dame de Perseigne propose une école de prière pendant les vacances de la Toussaint

Par Pierre Girault et Maximilien Cadiou

Comment occuper ses enfants ou petits-enfants pendant les vacances de la Toussaint ? Le diocèse du Mans propose une école de prière à la Maison Saint-Julien les 28 et 29 octobre prochain.

Le diocèse du Mans organise une école de prière pendant ces vacances de la Toussaint pour les enfants entre 7 et 11 ans à Notre-Dame de Perseigne.

Au programme de ces deux jours, l'apprentissage de la prière au travers de l'histoire de Saint-François d'Assise.

L'objectif de cette école est aussi de rassembler les enfants de différentes écoles et paroisses du diocèse pour d'échanger et d'apprendre sur ce thème.

Pour s'incrire, contactez le Service Diocésain de la Catéchèse à la Maison Saint-Julien,

Par mail : catechese72@sarthecatholique.fr

Par téléphone : 02.43.54.50.13