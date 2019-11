"Notre Ephad est avant tout un lieu de vie"

L'Ephad de la Sagesse implanté à Brech a été crée en 2006 par les filles de La Sagesse. Cette maison de retraite gérée par une association accueille une quarantaine de résidants et une vingtaine de religieuses. Elle est reconnue comme un établissement de l'ESS et ouvrira ses portes mardi 12 novembre à 17h pour expliquer sont fonctionnement et ce dans le cadre du mois de l'ESS. La directrice Priscia Moreau est notre invitée. Elle nous éclaire sur le fonctionnement basée sur le bien vivre ensemble et l'attention portée à chacun des membres de l'équipe, qu'il soit salarié, bénévole ou stagiaire.

A noter que des places supplémentaires pour les aidants seront ouvertes l'année prochaine et que l'ephad recherche très souvent des agents de soins ainsi que des bénévoles pour visiter les résidants.

Plus d'infos sur : http://www.ehpadlasagesse.bzh/