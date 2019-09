Notre rapport à l'autre

Si semblable à moi que différent de moi, l'autre par sa seule présence m'interpelle et ne me laisse pas indifférent. Tantôt paisible, tantôt tumultueuse, tantôt amical, parfois plus orageuse, la relation à l'autre s'avère souvent complexe, mais finalement qui est cette autre? Que m'apporte t-il? Quelle est sa vocation dans le plan de Dieu? C'est ce que nous allons essayer de mettre en lumière