Notre rapport à la nourriture, avec Alexandre Neveu

Est-il encore possible de manger sainement, est-ce accessible à tous ? Comment cela questionne le respect de notre corps, des autres et de nos territoires? Peut-on manger sans maltraiter l'environnement ? Est-ce que manger bio c'est forcément manger sainement ?

Elodie Leydinger pose ces questions à Alexandre Neveu, chef du restaurant messin "Le Jardin" et de l'académie des chef.

https://www.academie-des-chefs.fr/