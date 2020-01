Ce n'est un secret pour personne, se soigner devient de plus en plus difficile en Sarthe. S'abord pour trouver des spécialistes, mais aussi pour la médecine générale.

Le département de la Sarthe ne compte que 6 médecins pour 10 000 habitants, sans commune mesure avec Paris. Et alors que de nombreux médecins partent ou vont partir à la retraite ces prochaines années, 92% des médecins généralistes ne prennent pas de nouveaux patients. Trouver un professionnel de santé devient un véritable défi pour les Sarthois pour la médecine générale comme pour les spécialistes.

Sur ce constat, Jean-Carles Grelier, député LR de la Sarthe, l'affirme "notre système de santé est mort".

Malgré tout, des intiatives sont portées pour ouvrir des maisons de santé, regrouper les professionnels, spécialistes et généralistes, mais c'est le manque de médecins formé qui pêche.

Face aux difficultés également de trouver des professionnels avec des délais de rendez-vous importants, on pense notamment aux ophtalmologistes, une initiative française sur internet permet de prendre rendez-vous asssez rapidement.

