Nourrir l'Europe en temps de crise ou comment tout peut s'effondrer

Conférence présentée par Rhéa d'Almeida, infirmière et sophrologue angoumoisine. Notre système alimentaire industriel est devenu très vulnérable. L'agriculture d'aujourd'hui ne pourra plus être la même demain. En effet à ce système s'oppose les questions et les limites des dérèglements climatiques, de la fin des énergies fossiles et du manque de terres fertiles. Alors serions-nous sur le point d'assister à l'effondrement de ce qui tient en équilibre toute notre société? Il est peut-être temps d'organiser rapidement et à grande échelle une transition vers des systèmes alimentaires qui dépendent moins, voire plus du tout, de ces ressources disponibles en quantités limitées...