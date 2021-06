Nouveau dimanche piéton pour la Corniche à Marseille

Dimanche 13 juin, de 10h à 20h, « La voie est libre » est de retour à Marseille pour une deuxième édition. Ouverture aux piétons, vélos, trottinettes et rollers sur quatre kilomètres.

Expérience renouvelée pour la Corniche piétonne. La deuxième édition de « La voie est libre » va enrichir le rendez-vous, déjà animé, du dimanche. Fini les voitures sur quatre kilomètres de littoral.

L'objectif de la ville de Marseille est "de proposer un littoral apaisé, encourager les mobilités douces et la circulation piétonne avec l'ambition et la volonté de l'étendre dans différents secteurs de la ville avec de nouveaux événements dès l'automne prochain". Comprenez que la Corniche et l'Estaque ne sont pas les seules concernées par ces journées piétonnes.

Une offre enrichie

Pour ce dimanche 13 juin, un nouveau parcours va s'étaler de Malmousque à la plage des Catalans, comprenant dans le lot le Vallon des Auffes. Et si vous arrivez dès le matin, il y a possibilité de s'improviser un pique-nique. Huit foodtrucks, "présentant une grande variété culinaire seront installés le long de la Corniche". Un marchand de glace sera également de la partie. Les bars et restaurants sur la zone piétonne sont invités à se joindre à cette journée.

Sur la Corniche: des animations glisse, rollers et trottinettes, de 10h à 19h pour les petits (à partir de 4 ans). pour les plus grands, des randonnées rollers encadrées par des moniteurs professionnels.

A l’Estaque, se tiendront des tournois de joutes sur le plan d’eau de 14h à 17h. Enfin "des artistes circassiens, acrobates et voltigeurs animeront aussi les deux parcours tout au long de la journée".