"Nouveau monde, nouvelle radio"

Avec la participation des radios girondines associatives : La clé des ondes, O2 Radio, RIG, Radio Campus, RCF Bordeaux, Plage FM, Aqui FM.

Chaque radio interroge un invité sur un thème de son choix.

Pour RCF Bordeaux, Emmanuel Labails a choisi " Le podcast est-il l'avenir de la radio ? "

Les podcasts sont en plein développement en France. L'expérience d'autres pays nous montrent que leur essor est inexorable. La facilité d'accès via des plateformes numériques, la liberté de les écouter où et quand on le souhaite, influencent les radios dans leurs émissions, de plus en plus conçues comme des programmes indépendants, pouvant être écoutés séparément du reste de l'antenne.

Le podcast est-il l'avenir de la radio?

La position de Maylis Détrie, documentariste sonore et réalisatrice de podcasts natifs, est nuancée sur cette question.