Nouveau plan d'aménagement pour le quartier Grand Arénas à Nice

La ville de Nice a trouvé son homme pour le quartier Grand Arénas: François Leclercq travaille sur des projets d’architecture et d’urbanisme, comme l’extension d’Euroméditerranée à Marseille, le plan stratégique du quartier d’affaires de La Défense, le projet urbain de Paris Nord Est. Il va devoir transformer ce quartier de l'ouest de Nice qui va développer un tout en un: emploi, habitations, gare et végétalisation.

Les promesses sont belles: un quartier aux multiples facettes, à la fois quartier d’affaires international et azuréen, professionnel et résidentiel, lieu de destination et de vie. Les premiers travaux démarrent l'an prochain et vont s'étaler sur plusieurs années.

Deux équipements majeurs

Le Pôle d’Echanges Multimodal va devenir la porte d’entrée sur la métropole Nice Côte d’Azur (liaisons tramway, bus, train (grandes lignes & TER)), à proximité immédiate de l’aéroport.

Une nouvelle gare appelée Nice Aéroport (TGV) est prévue en 2026 avec une promesse: 8 millions de voyageurs par an.

Le Parc des Expositions et des Congrès va se trouver en bord de Var. Il sera dédié au renforcement de l’activité en matière de tourisme d’affaires.

Une ville nature

François Leclercq propose un quartier vert. La nature comme identité du quartier. Il souhaite un quartier résilient où, en cas d’inondation, « la vie continue ».

Mais pas seulement: il s'agit d'un quartier ou les espaces publics seront végétalisés, les façades des immeubles voire leur toit. Une nature au service de la ville à des fins de rafraîchissement estival et de ventilation avec un bord de mer qui ne cesse de suffoquer chaque été.

Enfin, le futur Grand Arénas est présenté comme un nouveau quartier de ville, haut lieu de rencontre, animé 24h sur 24 et 7 jours sur 7, avec en complément des fonctions économiques, la mixité sociale et fonctionnelle par une offre diversifiée de 2 000 logements, de services, de commerces, d’hôtels ou encore d’équipements publics.