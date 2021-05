Nouvelle Aquitaine : 3 cas positifs au variant indien

Trois cas sont confirmés pour le moment, deux en lot et Garonne, un en Gironde. Benoit Elboode directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) en Nouvelle Aquitaine, se veut rassurant sur la propagation de ce variant, et la gravité des cas détectés

«Aujourd'hui la situation est sous contrôle. Une seule personne a été identifiée positive en Gironde, elle a été isolée tout de suite avant même qu'on sache que ce soit un variant indien ; les cas contacts ont été identifiés. De la même manière, en Lot et Garonne, on a identifié très rapidement le variant et la positivité sur des patients asymptomatiques. Aucun de ces variants aujourd’hui n’a pris le pas sur le variant anglais qui reste majoritaire en France. C’est le variant anglais qui est également majoritaire en Inde. »

(propos reccueillis par Blandine Jannin)

Le variant indien se retrouve dans d'autres pays d'Europe notamment en Allemagne et en Espagne.