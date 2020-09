Nouvelle identité, nouveaux programmes : ViaMoselle TV fait sa rentrée

"ViaMoselle Tv", l'ancienne chaine de télévision locale "ViaMirabelle" poursuit sa mue et s'affirme comme plus mosellane, dans son nom, mais aussi dans ses émissions.



Culture, cuisine, actualité : présentation avec Jérôme Bergerot, son directeur général. On note notamment que l'info locale est décalée à 18h, alors que le sport est en première ligne, avec plus de FC Metz, et l'apparition du handball féminin.