Nouvelle mobilisation des personnels des EPHAD

L'intersyndicale des retraités et des personnels de santé ont appelé à la mobilisation dans la rue dans toute la France, ce mardi, veille de la présentation du budget de la Sécurité Sociale en conseil des ministres. A Bordeaux, la mobilisation a réunit quelque 200 personnes devant le tribunal. Si les soignants étaient présents, on a surtout remarqué les retraités, venus en plus grand nombre. Graziella Danguy est retraitée de l'éducation nationale où elle était assistante sociale.

Dans le monde de la santé, les aides à domicile étaient présents pour dénoncer les amplitudes de travail avec des kilométrages à leur charge, sans compensation, un épuisement répercuté sur l'attention au patient, sentiment ressenti aussi par les personnels des ehpad comme ces infirmières que nous avons rencontrées, Nadine et Isabelle.

En réponse à ces conditions de travail compliquées, quelques pistes existent comme la méthode Montessori pour le grand âge, une méthode qui renverse l'approche des soins et que connaît particulièrement le Père orthodoxe Philippe Dautais. Il accompagne sur ce thème une équipe de soignant en maison de retraite.

Rappelons que la question de la dignité de la personne, des conditions de travail et de vie, n'est pas nouvelle, les retraités comme les personnels de santé étaient très présents dans le mouvement des gilets jaunes.