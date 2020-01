Ce mois-ci, il est question de la Pastorale des nouvelles croyances et dérives sectaires (PNCDS). Les missions, travaux et le dernier rapport de la Mission Interministériel de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES) nous sont présentés avec les deux responsables du service diocésain, Marie Reine Mezzaroba et Marie-Christiane Arlery.