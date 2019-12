Nouvelles d'Aquitaine - 10 décembre 2019

Plus d’un milliers de personnes manifestaient aujorudh’ui encore dans les rues d’Angoulême pour dire leur opposition au projet de réforme des retraites. Parmi elles les gilets jaunes de plus en plus favorable à la convergence des luttes, même s’ils restent dissidents.



Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime affiche une très bonne santé financière. Le budget 2020 franchit la barre des 1 milliard d’euros. Vous entendrez Dominique BUSSEREAU.



Une charte des bonnes pratiques environnementales pour la croisière vient d’être signée au grand port maritime de Bordeaux. Une étape clé pour limiter la pollution.