Nouvelles d'Aquitaine - 10 mars 2020

Les évêque de France sont en visite ad limina cette semaine au Vatican. Pascal Wintzer archévêque de Poitiers, référent pour les évêques du Grand Ouest, a rencontré l'édile de Rome hier .



Il sera question Encor’onavivirus avec deux églises évangéliques fermées en Gironde, les assemblées de Libourne et Momentum à Lormont. Ailleurs, la vigilance est de mise nous dira le pasteur Emmanuel Avril, référent du Conseil national des évangéliques de France en Gironde.



L’Assemblée générale de la maison d’agriculture biologique de la Charente se tiendra demain soir à Taponna-Fleurignac, en terre d’élevage limousin. Alors que les conversions en agriculture biologique sont de plus en plus nombreuse l’élevage est en retrait . En cause les attaques répétées des associations. La MAB de Charente propose donc une soiré-débat sur la question de l’agriculture sans élevage.



A l’approche de la saison touristique estivale, la sécurité des plages devient une priorité en Charente-Maritime. Mais la cohabitation entre les activités nautiques et les baigneurs est parfois dangereuse. Quelles sont les responsabilités de chacun ? Et comment améliorer la sécurité ?