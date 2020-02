Nouvelles d'Aquitaine - 13 février 2020

La cause environnementale placée au-dessus de la liberté d’entreprendre. Le Conseil Constitutionnel Européen étend l’interdiction de vente de produits phytosanitaires en Europe à des pays tiers comme l’Afrique. Benoît Biteau député écologiste de Charente Maritime s’en félicite



Le nombre de logements sociaux programmés dans la métropole bordelaise a chuté de 25% en 2019. En cause, notamment : le prix du foncier, la perte de ressources des bailleurs sociaux liée à la baisse des APL et des loyers.



Ce sont des formations souvent mal vues et pourtant de nombreuses entreprises recrutent : le salon de l'apprentissage se déroulera demain et samedi à Poitiers.



Les collectivités territoriales du Val de Charente (Saintes-Cognac-Angoulême) se sont associées pour participer au e-salon de l’emploi. Il s’agit d’une opération de recrutement de cadres et techniciens supérieurs à l’échelle nationale.