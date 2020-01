Nouvelles d'Aquitaine - 13 janvier 2020

Dans la poursuite des voeux à la presse se tenaient ce matin ceux du Président de la région Alain Rousset. En ce début d'année marquée par des tensions sociales sur la réforme des retraites, le président s'est montré très critique vis à vis du gouvernement, défendant toujours avec ferveur la décentralisation…



Le mouvement de grève contre la réforme des retraites continue en effet... Parmi les corps de métier en lutte, les avocats : le barreau de Niort entame aujourd'hui sa deuxième semaine de grève.



Le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, renforce son offre de formation en Charente. Toujours en lien direct avec les besoins du territoire, il s’implante notamment à Cognac et propose une licence concepteur de jeux vidéos à Angoulême...



L’organisation « European Best Destinations » basée à Bruxelles, sélectionne chaque année des destinations européennes pour promouvoir la culture et le tourisme en Europe par le biais d’un concours. Rochefort en Charente-Maritime fait partie des candidats. L’heure est au vote.