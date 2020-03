Nouvelles d'Aquitaine - 13 mars 2020

Dans le cadre du Covid 19, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des comptes publics, Olivier Dussopt, visitait hier à Bordeaux le centre opérationnel zonal de l'état major interministériel. Un pc de crise qui permet de suivre au plus près l'évolution de la situation.



Le Département de la Charente-Maritime a jusqu’ici été épargné par l’épidémie. Quelles sont les nouvelles dispositions prises par la mairie et son agglomération ? Quels sont les messages essentiels à retenir. Le maire sortant nous dira tout.



Toute la chaîne de production du cognac vient d’être reconnue patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO. Un label qui vient renforcer la spécificité du cognac, sa double distillation et toutes les subtilités qui en font une eau de vie unique à consommer avec modération.