Nouvelles d'Aquitaine - 13 novembre 2019

En Gironde, trois syndicats de la poste avaient déposé un préavis de grève hier pour dénoncer les réorganisations « incessantes » au sein de La Poste et réclamer des embauches. Une manifestation avait lieu à Bordeaux.





L’organisation « European Best Destinations » basée à Bruxelles, sélectionne chaque année des destinations européennes pour promouvoir la culture et le tourisme en Europe par le biais d’un concours. Rochefort Océan fait partie des destinations retenues…





Le documentaire « Rendre la justice » sort aujourd’hui en salles… Plus d’une vingtaine de magistrats s’expriment dans ce film qui avait été projeté en avant-première au dernier Festival du film francophone d’Angoulême…





En fin de journal, nous irons à l'école des DJs du Futuroscope.. Ecole un peu unique en son genre qui accueille pendant quelques jours une délégation d'étudiants chinois...