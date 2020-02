Nouvelles d'Aquitaine - 14 février 2020

Le patient infecté par le coronavirus et hospitalisé à Bordeaux depuis le 23 janvier dernier est guéri. Il est sorti du CHU Pellegrin et sera suivi encore pendant quelques semaines.



L’école départementale du feu sera inaugurée demain à Jarnac. Une école qui permet d’assurer la formation des pompiers de la région et au-delà avec une spécificité sur les feux d’alcool ; Des incendies très particuliers



Marie GROSGEORGE est la toute nouvelle sous-préfète de Charente-Maritime. Cette jeune femme de 35 ans assure, depuis lundi, la fonction de Directrice de Cabinet du Préfet. C’est son premier poste en préfectrale.



C'est la Saint-Valentin tout aujourd’hui… En 2020, malgrè la concurrence d'Internet les agences matrimoniales ont toujours la cote nous dira Ludmilla Guignard qui a poussé la porte d’une agence née il y a un peu moins d’un an.