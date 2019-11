Nouvelles d'Aquitaine - 14 novembre 2019

Mgr Jean Paul James a été nommé archevêque de Bordeaux. Âgé de 67 ans, il était depuis juillet 2009 évêque de Nantes.



Greenpeace a signé une première convention de partenariat avec une université… Et c’est celle de Poitiers qui a été choisit.



Selon le rapport statistiques annuel 2018 du Secours Catholique, de plus en plus d’étrangers sont accueillis par cette association sur le territoire national. Il en est de même en Charente-Maritime. Vous entendrez le témoignage poignant d’un demandeur d’asile africain.



Le grand examen du permis de conduire pour réviser les bases et classique du partage de la route rassemblera plus de 800 personnes vendredi 22 à Cognac. L’objectif cette année et d’atteindre un millier de participants.