Nouvelles d'Aquitaine - 15 janvier 2020

En ce début d'année, c'était au tour du président de la chambre d'agriculture de Nouvelle Aquitaine de présenter ses vœux. Et dans le domaine, ils sont nombreux... notamment pour lutter contre l'agri-bashing et pour retrouver une santé économique dans des filières qui ont souffert l'an dernier.





Il est un régime de retraites dont on parle peu : celui des ministres du culte. Le projet de réforme prévoit d'augmenter leurs pensions.





Airbnb reverse plus d’ 1 million d’euros de taxe de séjour au département de la Charente-Maritime. Est-ce un bon point ou mauvais pour les professionnels du tourisme ? Réponse dans ce journal.



Un album de bande dessinée, voulu par la Mutuelle des motards, est paru tout récemment… Il est signé d’une vingtaine d’auteurs dont des dessinateurs de l’ESAT Image Arts-Graphiques d’Angoulême...