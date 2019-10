Nouvelles d'Aquitaine - 15 octobre 2019

Les perturbateurs endocriniens : on ne sait pas tout de ces molécules qui modifient le système hormonal. Mais on en sait suffisamment pour commencer à prendre ses précautions : Dans une crèche de Poitiers, on est à l'avant-garde pour lutter contre les perturbateurs endocriniens au quotidien...



L’intersyndicale Secteur-Aide-Personnes-Âgées était mobilisé aujourd’hui en France dans les EHPAD, alors que le projet de réforme « Grand âge et autonomie » est en discussion. En Charente c’est devant l’EHPAD de Villebois-Lavalette que le syndicat FO appelait à un rassemblement aujourd’hui



On compte 1 million 500 000 déficients visuels en France. L’Association Valentin HAÜY leur propose de nombreux services. Une journée d’information est organisée au sein de cette association en Charente maritime cette semaine.



L'association Mémoires & Partages vient de lancer un nouveau projet de mémorial contre l'esclavage. Le bâtiment pourrait voir le jour d'ici deux ans rive droite à Bordeaux.