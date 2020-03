Nouvelles d'Aquitaine - 16 mars 2020

Des élections municipales dans un contexte on ne peut plus particulier…

Le 1er tour hier soir a été maintenu alors que le coronavirus continue à se propager dans la population… Depuis samedi soir, le message est on ne peut plus clair : il faut limiter ses déplacements...



A Bordeaux, pour la première fois en 70 ans, le candidat gaulliste n’a pas été élu au premier tour des municipales. Il y aura donc second tour... où rien n'est encore joué.

En Charente-Maritime, les citoyens ont voté hier pour élire les 463 maires que compte ce département. Focus sur la ville de la Rochelle...

Dans le Poitou, à Niort et à Chatellerault, les maires sortants ont été réélus. A Poitiers, Alain Clayes sort en tête au soir du 1er tour…

En Charente, à Angoulême, le maire Xavier Bonnefont est réélu… alors qu’à Cognac, tout est encore possible et ouvert…

Le deuxième tour, selon nos confrères du Figaro notamment, pourrait avoir lieu le 21 juin...