Nouvelles d'Aquitaine - 17 décembre 2019

Ce mardi 17 décembre était une nouvelle journée de mobilisation en région. En France la journée aura mobilisé plus de 200 000 manifestants en début d’après-midi dans une quarantaine de cortèges, selon des chiffres de la police et des préfectures. Un focus sur cette journée à Angoulême dans ce journal



D’ici à 2024, la Gironde accueillera près de 12.000 collégiens supplémentaires, par rapport à 2016. Pour y faire face, elle a lancé un grand plan collèges.



Pour la Sainte-Barbe, plus de 300 personnes se sont réunis au Centre de Secours de Saujon en Charente-Maritime ce weekend. L’occasion pour nous de faire un bilan de l’activité des pompiers du littoral.



Sport, la ville de Niort se lance dans les grands travaux.

De nouvelles installations devraient voir le jour sur le site de la Venise Verte d'ici 2022