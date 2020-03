Nouvelles d'Aquitaine - 17 mars 2020

Les hôpitaux et le personnel hospitalier sont en première ligne pour lutter contre la propagation du COVID 19. Focus dans cette édition sur l’hôpital en général, et les hôpitaux du groupe Atlantique Littoral en Charente-Maritime, en particulier.



Depuis hier 12 millions d'élèves et 1,6 million d'étudiants en France ne peuvent plus aller dans leurs établissements scolaires. Une nouvelle organisation de travail et d'apprentissage est donc progressivement mise en place à la maison.



7 000 commerces non indispensables sont fermés dans la Vienne. Certains commerces ne comptent qu'une personne... La CCI craint que cette mesure soit lourde de conséquences pour ces touts petits entrepreneurs.



Être en contact les uns avec les autres, affirmer des liens de solidarité avec des repères différents... Voilà aussi l'enjeu des prochains jours, voire des prochaines semaines, dans le cadre tout nouveau de confinement qui s'impose en France nous dirons les autorités cibives et religieuse de Charente