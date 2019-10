Nouvelles d'Aquitaine - 17 octobre 2019

Changer de regard sur les personnes pauvres, briser les idées fausses, par des échanges, des témoignages, des rencontres, voilà l'objectif et programme de ce 17 octobre à Bordeaux, journée mondiale du refus de la misère



Le parquet de Saintes en Charente-Maritime veut évaluer les répercussions des violences conjugales sur l’enfant. Une unité d’accueil a été mise en place à l’Hôpital de Saintes pour ces mineurs victimes de violences.

La plateforme territoriale d'appui de la Vienne la P.T.A fonctionne depuis le mois d'Avril. Le rôle de ces P.T.A est de coordonner les personnels de santé pour mieux gérer des problèmes médicaux complexes. Dans la Vienne, la plateforme d'appui enregistre une cinquantaine d'appels quotidiens.



Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la

Transition écologique était en Charente aujourd’hui pour entamer un tour de France des solutions. L’objectif: repérer les bonnes pratiques pour rendre les choix de la transition écologique possible pour tous et dans tous les territoires.