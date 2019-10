Nouvelles d'Aquitaine - 18 octobre 2019

Dimanche 20 octobre Mgr Ricard dira au revoir aux fidèles catholiques du diocèse de Gironde lors d'une célébration en la cathédrale Saint André. A Bordeaux, le maire Nicolas Florian retient son ouverture d'esprit.



La ville d’Angoulême s’est engagée à diminuer le travail à temps partiel et les horaires fractionnés pour les personnels de nettoyage. Qu’ils soient agent de secteur privé ou public. Une charte a été signée ce matin.



Saintes en Charente-Maritime est une ville historiquement cheminote. Le maire de la ville revient sur l’importance du ferroviaire à Saintes à l’occasion d’une exposition sur le rail.

On a tous des préjugés.. qu'on le veuille ou non. Contre ces préjugés, des associations de Nouvelle-Aquitaine se mobilisent… pour nous soigner à coup de Préjugix 400mg un nouveau médicament.