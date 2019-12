Nouvelles d'Aquitaine - 19 décembre 2019

Hier c’était la journée internationale des migrants. A cette occasion à Poitiers de nombreuses association d’aide aux migrants tenaient les Etats généraux de la migration.



Les médecins généralistes de Charente feront de nouveau grève samedi matin. De nombreux adhérents à ce syndicat pourraient faire de même au niveau national. Le syndicat vient de relayer l’appel des médecins Charentais.



C’est le rush dans les boutiques pour les derniers cadeaux de noël, et justement, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie donne quelques recommandations pour préparer un Noël écoresponsable.



Ce n’est pas la doyenne des Français. Mais cette Charentaise Maritime a soufflé 109 bougies aujourd’hui et, vous entendrez son témoignage, elle est en pleine forme.