Nouvelles d'Aquitaine - 21 janvier 2020

Après les tags injurieux dégradant des édifices religieux et scolaires ce week-end à Bordeaux et Talence, l'archevêché de Bordeaux a publié un communiqué pour faire part de sa grande tristesse "devant de tels actes". Nous entendrons le Père Jean Rouet, responsable de la communication du diocèse.



Intermarché implante une nouvelle base logistique en Charente. En bordure de la nationale 10 elle permettra de livrer en produits frais, sec et congelés 160 points de vente aux alentours.



Plus que quelques mois avant de savoir si le Phare de Cordouan sera l’heureux élu inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous ferons un point sur l’avancement de ce projet.



Le diocèse de Poitiers se met au vert... En créant un groupe chargé d'accompagner les paroisses dans la transition écologique.