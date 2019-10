Nouvelles d'Aquitaine - 22 octobre 2019

Un peu partout en France, les laboratoires d'analyses médicales sont en grève et ferment leurs portes jusqu'à jeudi inclus. Les biologistes qui dénoncent des baisses de tarifs imposées par l'assurance-maladie, ce qui entraîneraient des fermetures de labo et une augmentation des délais d'analyse. Un mouvement très suivi, notamment en Gironde.



Le scénario d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne avec accord reste incertain pour le 31 octobre prochain. Quelles sont les conséquences pour les acteurs économiques locaux ? Quelles dispositions ont-ils pris ? Zoom sur le secteur aérien avec l’aéroport de La Rochelle.



"L'Université Catholique de l'Ouest ouvrira à la rentrée prochaine une antenne à Niort. Le chef-lieu des Deux-Sèvres veut doubler son nombre d'étudiants, ils sont aujourd'hui 2500 à étudier dans la ville.



Jusqu’à Noël le musée d’Angoulême propose une exposition temporaire de 36 gravures de Rembrandt issues du fond Glénat pour le patrimoine et la création. Des œuvres majeures du travail de Rembrandt autour de sa recherche de la lumière et la technique de l’eau forte.