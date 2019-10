Nouvelles d'Aquitaine - 24 octobre 2019

2 labels obtenus récemment pour la ville de Bordeaux, celui de la « diversité » qui porte sur toutes les discriminations et le label égalité professionnelle femmes-hommes. Bordeaux est la 1ère ville de plus de 200 000 habitants à être doublement labellisée avec sa Métropole.



Vers une reconnaissance comme parc naturel régional de la Gâtine, la région s'engage aux côtés des élus de territoires



Le festival International du Film et du Livre d’Aventure est de retour en Charente-Maritime, comme chaque année maintenant depuis 16 ans. Présentation dans cette édition des deux invités d’honneur.



Plus de 80 prêtres et leurs évêques de la Province de Poitiers sont à Lourdes cette semaine autour du prédicateur du Vatican.