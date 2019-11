Nouvelles d'Aquitaine - 26 novembre 2019

Œuvrer en faveur des quartiers prioritaires. Telle est la politique voulue et soutenue par l’Etat depuis 2018. Le "PAQTE" se déploie en Charente-Maritime.



L’Agence de l’eau Adour Garonne et les élus de Charente ont signé les contrats locaux « Re-Sources ». Ils fixent les engagements pour assurer durablement la production d’eau potable aux habitants. Seul 12 % de la ressource en eau est de bonne qualité dans le département annonce l’Agence de l’eau.



Une mobil'douche va être mise en place à Bordeaux. Géré par la Croix Rouge, ce projet est financé en partie par la municipalité bordelaise pour venir au plus près des personnes dans la rue.



Comment faciliter les déplacements travail/domicile? Grand Poitiers lance une application dédiée, testée par les salariés du CHU."