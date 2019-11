Nouvelles d'Aquitaine - 27 novembre 2019

C'est le mois de la transmission et de la reprise d'entreprise. La Chambre de métiers et de l'artisanat met à l'honneur les communes qui encouragent les reprises d'activité. Un choix pas toujours facile..



Dans ce journal nous irons près de Libourne en Gironde, où le Boma prend forme peu à peu : ce grand ensemble culturel est en cours de construction et viendra offrir aux habitants ruraux des outils dignes des grandes métropoles.



Près d’Angoulême, dans la commune de Champniers, une résidence intergénérationnelle verra le jour en mars 2021. Des familles et des seniors cohabiteront dans un espace en coeur de bourg…



En cinq ans, la Charente-Maritime accueille son quatrième préfet. Il est arrivé ce lundi. Nicolas BASSELIER succède à Fabrice Rigoulet-Roze. Qui est Nicolas BASSELIER ? Son portrait en fin de journal.