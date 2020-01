Nouvelles d'Aquitaine - 31 janvier 2020

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne est effectif. Il n’y a plus qu’a négocier des accords de libre échange. Les aéroports sont-ils prêts à gérer ce changement ?



Eduquer les jeunes à la sexualité, c'est parler de l'égalité hommes/femmes, du respect de son corps ou de la limite du consentement. Et c'est aux Départements de promouvoir cette éducation. La Gironde s’y est engagée



Le festival international de la BD a débuté à Angoulême. la Fanzinothèque de Poitiers fait le déplacement depuis la Vienne



La BD encore avec une adaptation de l’Evangile de Jean. L’aveugle né prend vie et recouvre la vue sous nos yeux.