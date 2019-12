Nouvelles d'Aquitaine - 4 décembre 2019

La tournée du Frat'truck a débuté samedi. Jusqu'au 22 décembre, ce camion du gâteau solidaire du Secours Catholique sillonne la Gironde pour la 2ème année consécutive.





Les achats de Noël peuvent coûter cher, alors pourquoi ne pas les acheter d'occasion... Illustration avec les bourses aux jouets et celle qui se prépare à Montmorillon dans la Vienne…





Depuis hier et jusqu’à demain, des acteurs du packaging dans les vins et spiritueux sont rassemblés à Cognac… Le Salon VS Pack est pensé pour les professionnels et permet une diversification des marchés…





Un second souffle pour l’Hôtel de Ville de La Rochelle. Détruit par les flammes il y a quelques années, cette fin de semaine marquera la réouverture officielle de ce morceau d’histoire.