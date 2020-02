Nouvelles d'Aquitaine - 4 février 2020

Hier le texte de loi sur la réforme des retraites est arrivé en commission à l’Assemblée nationale. Depuis quelques mois les avocats se mobilisent régulièrement contre cette réforme. À Bordeaux, des professions médicales libérales se sont joint à leur mobilisation.



Avec des familles de plus en plus précaire, les étudiants ont de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins essentiels d’alimentation et de soin. A tel point que le campus de l’Image à Angoulême vient d’ouvrir une épicerie pour les étudiants. C’est la seconde en Charente après celle du campus universitaire de La Couronne.



Le loup est-il de retour dans la Vienne ? Après l'attaque de moutons à Asniére sur Blour dans la Vienne la bête provoque la psychose et inquiète les éleveurs ovins.



La remise du Trophée Jean-Louis FROT, acien maire de Rochefort pendant plus de 20 ans, avait lieu vendredi dernier. C’était la toute première édition de cet appel à projet d’ordre économico-socio-culturel.