Nouvelles d'Aquitaine - 4 mars 2020

Pour limiter la propagation du coronavirus, l'Eglise prend aussi des mesures... Plus d'eau dans les bénitiers, hosties données dans la main... Illustration dans le diocèse de Poitiers.



Ce dimanche, le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits la femme. A cette occasion, le film « WOMAN » de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova est sorti aujourd’hui sur les écrans de cinéma.



Dans l'actualité culturelle, la base sous-marine à Bordeaux fera découvrir à partir du 17 avril son nouvel espace, "Bassins de Lumières", une installation son et lumière immersive.



Et puis des bandes dessinées et une exposition à voir actuellement à Angoulême sont consacrés à des héros de la résistance. Un album, par exemple, s'attache à Jean Moulin…