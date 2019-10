Nouvelles d'Aquitaine - 4 octobre 2019

Le mois d’Octobre sera le Mois Missionnaire Extraordinaire. C’est ce qu’a souhaité le pape François. Dans ce ournal nous verrons ce qu’est la mission pour les chrétiens avec la Responsable du Service de la Mission Universelle en Charente-Maritime.



Un nouvel escape game a ouvert ses portes à Bordeaux. Un escape game où votre mission sera de sauver la terre du dérèglement climatique.



La chrysomèle du maïs insecte ravageur du maïs est de plus en plus présente en Charente. C’est à cause de l’agriculture productiviste nous dira Khalid KOUBAITI spécialiste des organismes nuisibles.



La torture, une pratique encore répandue dans 140 pays du globe.. Face à cela, des chrétiens se mobilisent. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture tient ce week-end son Assemblée Générale dans les Deux-Sèvres.