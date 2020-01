Nouvelles d'Aquitaine - 6 janvier 2020

A l’appel du conseil national des bâtonniers, les avocats se mobilisent toute cette semaine pour conserver leur régime de retraite spécifique. Une cinquantaine d’avocats du barreau de la Charente étaient sur les marches du palais de justice d’Angoulême ce midi…





La région Nouvelle-Aquitaine est quatrième de France en termes de tri et de recyclage, un classement encourageant mais la marge de progression est encore importante.





Les Etats-Unis et le département de la Charente-Maritime cohabitent le temps d'un salon. Des entreprises locales sont en route pour le C.E.S, la grand-messe des nouvelles technologies à Las Vegas. Focus sur l’entreprise Serious FRAMES.





Le département de la Vienne a adopté son budget pour l'année 2020.... C'est l'action sociale qui bénéficie le plus de ce vote...