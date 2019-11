Nouvelles d'Aquitaine - 7 novembre 2019

Hier était dressé un premier bilan du dispositif "quartier de reconquête républicaine" mis en place dans le secteur Bordeaux-Maritime. Le maire Nicolas Florian a annoncé des mesures renforcées pour lutter contre cette délinquance dans la ville. Vous l'entendrez.



Selon nos collègues d’RCF Poitou : la direction de l'usine Autoliv Isodelta, à Chiré-en-Montreuil dans la Vienne, envisage de supprimer 110 postes. On entendra un représentant syndical de l'usine.



Un inédit. Le département de la Charente-Maritime a signé un partenariat avec Expertise France. L’occasion pour l’institution de participer au renforcement de l’offre française d’expertise internationale. Tous les détails dans un instant.



La 9e journée départementale de la protection de l’enfance avait lieu aujourd’hui en Charente. Une journée de plus en plus suivie par les professionnels de l’aide sociale.