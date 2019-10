Nouvelles d'Aquitaine - 7 octobre 2019

La ville de Bordeaux créé un réseau d'accès aux droits et de soutien aux victimes de discrimination et de violences.



Le Grand Poitiers réduit sa participation aux vols low-cost de l'aéroport de Poitiers.



La compagnie Chalair s'implante à la Rochelle et assurera des liaisons La Rochelle-Lyon à partir de novembre prochain.



Pôle Emploi consacre une matinée à la création d'entreprises avec une réseau de partenaires.